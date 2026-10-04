Antalya Serik\'te galeri yangınında 6 araç kullanılamaz hale geldi, zanlı tutuklandı

Antalya Serik'te galeri yangınında 6 araç kullanılamaz hale geldi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te bir otomobil galerisinde 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı, emniyete teslim olduktan sonra tutuklandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi; güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının araçları ateşe verip uzaklaştığı yer aldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı tutuklandı.
Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen kişi, 6 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilen şüpheli Serkan K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elinde benzin bidonuyla galeriye gelen bir kişinin yanıcı maddeyi araçların üzerine döktükten sonra araçları ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.
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