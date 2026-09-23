Antalya Serik\'te jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş kokain ve kubar esrar, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.