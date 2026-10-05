Antalya Serik'te kundaklanan 6 otomobilin şüphelisi Serkan K. tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te kundaklanan 6 otomobilin şüphelisi Serkan K. tutuklandı

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Antalya Serik\'te kundaklanan 6 otomobilin şüphelisi Serkan K. tutuklandı
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Antalya Serik'te 3 Eylül gecesi oto galeri önündeki 6 otomobili benzinle tutuşturan Serkan K. tutuklandı. Yangında 6 otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin iş yeri sahibiyle alışveriş nedeniyle husumet yaşadığı öne sürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobili benzin dökerek ateşe veren Serkan K., tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de gece saatlerinde Yeni Mahalle'de Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde meydana geldi. Serkan K., elinde bidonla getirdiği benzini oto galeri önündeki 6 otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi. Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

'HUSUMET' İDDİASI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli Serkan K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Serkan K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serkan K., dün adliyeye sevk edildi. Serkan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: DHA
Alışveriş3. SayfaAntalyaOlaylarGüncelEylülSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te kundaklanan 6 otomobilin şüphelisi Serkan K. tutuklandı - Son Dakika
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