Antalya Serik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya Serik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Serik\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 81 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

29.07.2024 11:47
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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yangında, 81 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntü ortaya çıktı

Soğutma çalışmasının sürdüğü yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.

Öte yandan yangının ilk çıkış anı cep telefonuyla kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dağlık alandaki ormanda başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

Yangın

Yumaklar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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