Antalya Valiliği ve Özyazıcı İnşaat COP31 Evi tadilatı için Hükümet Konağı'nda imza attı - Son Dakika
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Antalya Valiliği ve Özyazıcı İnşaat COP31 Evi tadilatı için Hükümet Konağı'nda imza attı

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Antalya Valiliği ve Özyazıcı İnşaat COP31 Evi tadilatı için Hükümet Konağı\'nda imza attı
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Antalya Valiliği ile Özyazıcı İnşaat, COP31 Antalya Evi'nin tadilat, yenileme ve donanım ihtiyaçları için işbirliği protokolü imzaladı. Hükümet Konağı'ndaki törende Vali Hulusi Şahin, kentin çevre ve iklim çalışmalarına desteğinden dolayı Özyazıcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Antalya Valiliği ile Özyazıcı İnşaat arasında, COP31 Antalya Evi'nin tadilat çalışmaları ve iç donanımının sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, COP31 Antalya Evi'ne yönelik protokol için Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ile Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özyazıcı katıldı.

Törende, COP31 Antalya Evi'nin kullanım amacına uygun tadilat, yenileme ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ihtiyaç duyulan donanım, malzeme ve tamamlayıcı unsurları kapsayan protokol imzalandı.

Programın sonunda, kentin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı Hulisi Şahin, Özyazıcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Valiliği ve Özyazıcı İnşaat COP31 Evi tadilatı için Hükümet Konağı'nda imza attı - Son Dakika
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