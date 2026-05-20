Antep Baklavasında Bayram Yoğunluğu

20.05.2026 14:22
Kurban Bayramı öncesinde Antep baklavasına talep artarken, üretim 24 saate çıkarıldı.

Türk mutfağının Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk lezzeti olan Antep baklavasında talebi karşılamak için Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yapılıyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan gastronomi kenti Gaziantep'in bilinen lezzetlerinin başında gelen Antep baklavasına olan talep, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla arttı.

Talebi karşılamak için bazı işletmeler vardiya sayısını artırırken bazıları da üretimlerini 24 saate çıkardı.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, Antep baklavasını diğer baklavalardan ayıran en önemli özelliğin kullanılan malzeme olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Birincisi sade yağ, ikincisi boz fıstık. Boz fıstık, Antep fıstığının ilk hasadı. Bunlarla baklava yapıyoruz ve tabii ki ustalık. Bunu yapan usta en az 15 yıl sektörde çalışmış olması lazım." diye konuştu.

Yaklaşan bayram nedeniyle yoğunluğun arttığını dile getiren Çiftçi, "Bayrama sayılı günler kaldı. Gelen siparişleri yetiştirmek için üretim 2 katına çıktı. Gaziantep genelinde rutin üretimimiz günlük 70-80 ton arasıydı. Bayram yaklaştıkça bu sayı yukarı çıkıyor, son gün ise 120 tona kadar üretim yapılıyor. Bu üretimin üçte ikisini yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz. Kalan üçte birini de Gaziantep halkı ile gelen turist alıyor." dedi.

Çiftçi, Çin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan siparişler aldıklarını kaydetti.

Yaklaşık 35 yıldır baklava ustası olan Kadir Kocaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle 10 gün öncesinden yoğunluğun başladığını belirterek, "Talebi yetiştirmeye çalışıyoruz. Baklava, geleneksel ürünümüz olduğu için her bayram öncesinde bütün esnafta üretim kat kat artar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

