Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezini yapay zeka yardımıyla çözdüğünü ileri sürdü.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Anthropic araştırmacısı Alpöge, matematiğin çözülmemiş en meşhur problemlerinden olan Riemann hipotezinin çözümüne dair bir kanıt bulmak için yapay zekayla çalıştığını belirtti.

Yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla bu hipotezin çözümünü bulduğuna inandığını kişisel internet sitesinde açıklayan Alpöge, söz konusu kanıtı bilgisayarların doğrulayabileceği bir programlama dilinde yayımladı.

Alpöge, konuya ilişkin "Matematiğin devrim yaşadığı bu dönemde, umarım bu argüman önümüzde bizi bekleyen mucizelere bir bakış açısı sunar ve en basit şeylerde keşfetmek üzere olduğumuz neşeyi ve hayranlığı bize gösterir." ifadesini kullandı.

Alpöge'nin çözümü doğrulanırsa, bu olay yapay zeka tarafından çözülen ikinci "Milenyum Ödülü Sorusu" olarak tarihe geçecek.

Anthropic konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Riemann hipotezi, 1859 yılında ortaya atıldığından beri kanıtlanamadı. Asal sayıların nasıl dağıldığını öngören bu hipotez, 167 yıldır matematikçiler tarafından çözülmeyi bekliyor.

Hipotez 2000 yılında çözülmesi son derece zor olduğu bilinen yedi "Milenyum Ödülü Problemi"nden biri olarak seçilmişti.

Eğer söz konusu hipotezin çözümü teyit edilirse, insanlar 26 yılda bu problemlerden yalnızca birinin sonucuna ulaşırken, yapay zeka modelleri sadece 3 ay içerisinde bu problemlerden ikisini çözmüş olacak.