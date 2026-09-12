AOPA Türkiye Başkanı Kulaçoğlu, sportif havacılığın meslek gruplarını beslediğini söyledi

Uçak Sahipler ve Pilotlar Derneği (AOPA Türkiye) Başkanı Turgut Kulaçoğlu, sportif havacılık faaliyetlerinin artmasının bu alandaki diğer meslek gruplarının gelişimine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Avrupa'dan Gürcistan'a uzanan Georgia'ya Özel Pilot Seferi 2026 kapsamında Samsun'a gelen Kulaçoğlu, AA muhabirine, sportif havacılığın Türkiye'de henüz geniş kitleler tarafından yeterince bilinmediğini ancak son yıllarda farkındalığın arttığını belirtti.

Sportif havacılığın yalnızca uçuş faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Kulaçoğlu, bu alanın teknik personel, yer hizmetleri, havacılık yazılımları, bilişim teknolojileri ve çeşitli yan meslek gruplarını da beslediğini, sportif havacılık geliştikçe bu meslek gruplarının da geliştiğini dile getirdi.

Türkiye'de sportif havacılığın önündeki en önemli konulardan birinin altyapı eksikliği olduğuna dikkati çeken Kulaçoğlu, büyük havaalanlarının güvenlik ve operasyon şartlarının sportif havacılık açısından bazı sınırlamalar oluşturduğunu anlattı.

Son yıllarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sportif havacılığa yönelik yaklaşımında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Kulaçoğlu, "Bakanlığımızın ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün desteğini daha fazla hissediyoruz. Sorunlarımızı daha rahat aktarabiliyoruz. Bunun da sportif havacılığın gelişmesine ciddi katkısı oluyor. Türkiye'de sportif havacılık gelişiyor ama Avrupa ile karşılaştırdığımızda daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

AOPA Türkiye'nin yaklaşık 60 üyesinin bulunduğu, Türkiye'de aktif olarak sportif havacılıkla ilgilenenlerin sayısının ise 150 civarında olduğu bilgisini veren Kulaçoğlu, "Türkiye'deki bu tür hava araçlarının sayısı aşağı yukarı 200-250. Dünyada bu sayı 75-80 bin. Ekonomik şartların yanında ilgi ve altyapı da sektörün büyümesinde belirleyici oluyor." diye konuştu.

Gençlerde sportif havacılık merakının gelişmesi hedefleniyor

Kulaçoğlu, sportif havacılığın gelişmesi için özellikle küçük havaalanları ve pistlerin sayısının artırılması gerektiğine, belediyelere ait uygun alanların havacılık faaliyetlerine açılmasının önemli bir fırsat oluşturabileceğine dikkati çekti.

"Türkiye'de şu anda bu nitelikte 7-8 alan bulunuyor." diyen Kulaçoğlu, şöyle devam etti:

"Kısa vadede 20-25 küçük, 500-600 metrelik pist olursa çok daha rahat sportif havacılık yapılır. Benim için en önemli şey gençlere bunu aşılamak. Gençleri büyük havaalanlarında uçakların yanına sokamazsınız. Teknik olarak da güvenlik olarak da uygun değil ama bizim yanımıza gelebilirler, isterlerse alır uçururuz. Önemli olan bu merak bulaşsın. Sportif havacılığın yaygınlaşmasında gençlerin hava araçlarıyla doğrudan buluşması önem taşıyor. Bir genç uçağa dokunabilmeli, nasıl çalıştığını görmeli, havacılığı yakından tanımalı. O merak bir kere oluştuğu zaman yarının pilotu, teknisyeni ya da başka bir havacılık çalışanı ortaya çıkabiliyor."

Sportif havacılığın afet ve acil durumlarda da önemli katkılar sağlayabileceğini dile getiren Kulaçoğlu, küçük hava araçlarının geçmişte yardım ve gözlem faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi.

Kulaçoğlu, "Havacılığa ilgi çektiğimiz sürece yarının pilotlarını, uçak teknisyenlerini, yer görevlilerini ve bu alandaki diğer meslek gruplarını etkilemiş oluruz. Türkiye'de sportif havacılığın potansiyeli yüksek." diye konuştu.