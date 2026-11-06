AP anketine göre Latin seçmen desteği Demokratlara kaydı, değişim Teksas'ta öne çıktı - Son Dakika
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AP anketine göre Latin seçmen desteği Demokratlara kaydı, değişim Teksas'ta öne çıktı

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AP anketine göre Latin seçmenlerin Demokrat Partiye desteği arttı; Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi adaylara destek iki yılda yüzde 40'tan yaklaşık yüzde 33'e geriledi. Değişim Teksas'ta öne çıktı, Demokratlar eyalette Senato sandalyesi ve valiliği kazandı.

NEW ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Latin kökenli seçmenlerin Demokrat Partiye desteğinin arttığı ve çekişmeli bölgelerde Demokratların kazanmasında etkili oldukları belirtildi.

Associated Press'in (AP) seçmen anketine dayandırdığı haberine göre, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilere yönelen Latin seçmenlerin oy tercihlerinde Demokratlar lehine belirgin değişim yaşandı.

Demokratların, seçmenlerin ekonomiye ve Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına ilişkin endişelerini iyi değerlendirdikleri, Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu yeniden kazandıkları kaydedildi.

Ankete göre Temsilciler Meclisi seçimlerinde Latin seçmenlerin Cumhuriyetçi adaylara desteği, iki yıl önceki yüzde 40 seviyesinden yaklaşık yüzde 33'e geriledi.

Oy tercihlerindeki değişim Teksas'ta öne çıktı

Latin seçmenlerin tercihlerindeki değişimin en belirgin görüldüğü eyaletin Teksas olduğu belirtildi. Demokratların, bu seçmenlerin desteğiyle uzun aradan sonra eyalette bir Senato sandalyesini ve valiliği kazandıkları bildirildi.

Teksas'ın tüm ilçelerinde Demokratların oy oranının 2024'e göre arttığı, Latin nüfusun daha yoğun bulunduğu ilçelerde bu artışın daha yüksek olduğu kaydedildi.

Ankette, Teksas'taki 65 yaş altı Latin seçmenler arasında Demokratların Senato adayı James Talarico'ya verilen desteğin, partinin 2024'teki oy oranına göre yaklaşık 20 puan arttığı belirtildi.

Ayrıca, Demokratların 2008'den bu yana ilk kez Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya'da ABD-Meksika sınırına komşu tüm Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini kazandıkları ifade edildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Latin kökenli 14 Demokratın Kongreye yeni üye olarak seçildiği bildirildi. Latinlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu bölgelerde ise Demokrat Senato adaylarının oy oranlarının, partilerinin 2024'teki sonuçlarını 15 puandan fazla aştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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