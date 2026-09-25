AP'li Voss, AB Komisyonunun yapay zeka güvenlik risklerine geç kaldığını söyledi - Son Dakika
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AP'li Voss, AB Komisyonunun yapay zeka güvenlik risklerine geç kaldığını söyledi

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Avrupa Parlamentosunun Alman üyesi Axel Voss, AB Komisyonunun yapay zekadaki hızlı gelişmelere ve güvenlik risklerine yeterince hızlı yanıt veremediğini söyledi. Voss ayrıca Yapay Zeka Yasası'nın uygulanmasını ve von der Leyen'in Birliğin Durumu konuşmasını da yetersiz buldu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Axel Voss, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yapay zekadaki hızlı gelişmelere ve bu alandaki güvenlik risklerine yeterince hızlı yanıt veremediğini söyledi.

Politico'nun haberine göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile aynı siyasi çizgide, Avrupa Halk Partisi (EPP) grubunda yer alan Voss, yapay zeka alanındaki son gelişmeler ve AB'nin bu alandaki düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Von der Leyen gibi Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi olan Voss, yapay zeka sistemlerinin karıştığı son güvenlik olaylarına dikkati çekerek, AB Komisyonunun çalışma yöntemlerinin teknolojideki hızlı değişime uyum sağlamadığını vurguladı.

Voss, "AB çalışma yöntemi, son derece hızlı değişen bu gelişmelere uyarlanmış değil." ifadesini kullandı.

AB'nin 2024'te kabul ettiği Yapay Zeka Yasası'nın uygulanmasına da eleştiri yönelten Voss, şirketlere yapay zeka modelleri üzerindeki kontrolü kaybetmemek için önlem alma yükümlülüğü getiren düzenlemelerin uygulanmasının istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Voss ayrıca von der Leyen'in geçen hafta yaptığı Birliğin Durumu konuşmasını dijital politikalar açısından yetersiz bulduğunu bildirdi.

"Komisyonun yaklaşımı, von der Leyen'in 'Birliğin Durumu' konuşması da dahil olmak üzere dijital gelişmeler konusunda yeterince iddialı değil." diyen Voss, özellikle yapay zeka şirketlerinin teknolojilerinin yol açabileceği zararlardan doğacak hukuki sorumluluğun daha açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

AB, yapay zekayı risk düzeyine göre düzenleyen Yapay Zeka Yasası'nı 2024'te yürürlüğe koydu. Genel amaçlı yapay zeka modellerine yönelik şeffaflık, telif hakkı, güvenlik ve risk yönetimi yükümlülükleri Ağustos 2025'ten itibaren uygulanmaya başlarken, AB Komisyonu ve ulusal makamların yaptırım yetkileri 2 Ağustos 2026 itibarıyla devreye girdi.

Yeni kurallar kapsamında, sistemik risk taşıyan gelişmiş modeller için ek güvenlik değerlendirmeleri ve olay bildirimi yükümlülükleri öngörülürken, sohbet robotları ve yapay zeka tarafından üretilen ya da değiştirilen içerikler için de yeni şeffaflık kuralları uygulanıyor.

Alman vekilin eleştirisinin temelinde, yapay zeka teknolojisinin ve buna bağlı güvenlik risklerinin çok hızlı gelişmesine karşın, AB'nin denetim ve yaptırım mekanizmalarının aynı hızda devreye girememesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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