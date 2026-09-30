AP Raportörü Amor, T24 engeline \'Durum giderek kötüleşiyor\' diyerek tepki gösterdi

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, T24'e yönelik getirilen erişim engeli kararına, "Durum giderek kötüleşiyor" diyerek tepki gösterdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alaycı 'Ailem Güvende' başlığı altında, kötü şöhretli bir LGBTIQ karşıtı kampanya olarak başlayan bu süreç, artık ifade özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıya dönüşmüştür. Birkaç gün içinde yüzlerce hesap engellendi; bugün sıra, sayılı bağımsız medya kuruluşlarından biri olan T24'e geldi. Durum giderek kötüleşiyor." ifadesini kullandı.