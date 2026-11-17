(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye'de basın özgürlüğünün yeni bir dip noktaya ulaştığını savunan parlamenterler, "Sözcü TV'ye el konulması, medya çoğulculuğuna ve halkın bağımsız bilgi edinme hakkına vurulmuş bir başka ağır darbedir" dedi. Açıklamada, "Sessizlik yalnızca utanç verici değildir, bir noktadan sonra suç ortaklığına da dönüşür" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Sözcü TV'ye kayyım atanması ve medya grubu yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de basın ve medya özgürlüğü yeni bir dip noktaya ulaştı. Bugün sabahın erken saatlerinde Sözcü TV'ye el konulması, medya grubunun birkaç yöneticisinin gözaltına alınması ve hükümet tarafından bir kayyımın atanması, medya çoğulculuğuna ve halkın bağımsız ve eleştirel bilgi alma hakkına yönelik bir başka ciddi darbe niteliğindedir. Basın özgürlüğü temel bir insan hakkıdır ve her demokrasinin temel taşıdır. Türkiye'nin kendi anayasası, "basın özgürdür ve sansürlenemez" (28. madde) hükmünü içerir ve "resmi makamların müdahalesi olmaksızın bilgi veya fikir alma ve verme özgürlüğünü" (26. madde) güvence altına alır. Türk yetkililerin eylemleri bu hükümleri geçersiz kılıyor; zira gazetecilerin mesleki faaliyetleri -özellikle de soruşturma yapma, tartışmalı konuları aydınlatma ve kamuoyunu bilgilendirme çabaları- suç sayılmakta ve cezai kovuşturmaya konu olmaktadır. Son dönemde ortaya çıkan yatırım fonu skandalı çarpıcı bir örnektir; zira iddiaları araştırmaya ve kamu yararına olan bilgileri gün ışığına çıkarmaya çalışan gazeteciler, tutuklanma, kovuşturma ve muhtemel uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalanlar olmuştur.

Sözcü TV'nin yayınının durdurulması, tek başına bir vaka olmaktan çok uzak olmakla birlikte, Habertürk, Tele1, Halk TV ve diğer birçok medya kuruluşunu da içeren uzun bir devralma listesinin son halkasıdır; bu durum, Türkiye'de zaten kısıtlı olan bağımsız ve eleştirel televizyon gazeteciliği alanını endişe verici bir şekilde neredeyse sıfıra indirgemektedir. Bu eylemler, Türkiye'de hukuki kesinlik ve iş yapma özgürlüğü konusunda da ciddi endişeler doğurmaktadır; zira işletmelerin uygun hukuki dayanak ve usuller olmaksızın keyfi devlet müdahalesine maruz kalabileceği ihtimali, öngörülemezlik ortamı yaratmakta ve yatırımcı güvenini ciddi şekilde sarsmaktadır. Temel özgürlüklerin ve siyasi çoğulculuğun amansızca zayıflatılmasıyla, Türk hükümeti ülkeyi adım adım otoriterliğin karanlık yoluna kasten sürüklemektedir. Artan jeopolitik istikrarsızlık ve kurallara dayalı sistemin aşınmasıyla karakterize edilen değişen dünya düzeni bağlamında, AB, kapısının eşiğinde otoriter bir rejimin pekişmesinin kendi güvenliği, demokratik dayanıklılığı ve stratejik çıkarları açısından ne anlama geldiğini ciddi bir şekilde düşünmelidir. Sessizlik sadece utanç verici olmakla kalmaz, bir noktada suç ortaklığına da dönüşür. En azından Avrupa Parlamentosu, Türkiye'de temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne yönelik sürekli saldırılar karşısında sessiz kalmayacak ve Türk yetkililere, Türkiye Anayasası'nın hükümlerine ve ülkenin uluslararası taahhütlerine uymaları çağrısında bulunmaya devam edecektir."