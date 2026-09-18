AP üyesi Hassan, Nunez'i soruşturma gizliliği ihlali gerekçesiyle CJR'ye şikayet etti

Filistin asıllı Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, kendisi hakkında yürütülen soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez hakkında Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayette bulundu.

???????Hassan ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, avukatı Vincent Brengarth ile birlikte Nunez hakkında bakanları yargılama yetkisine sahip CJR'ye şikayette bulunduklarını belirtti.

Brengarth ise Paris'te basına yaptığı açıklamada, Hassan hakkındaki soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Nunez'den şikayetçi olduklarını kaydetti.

Şikayetin değerlendirilmesi gerektiğini savunan Brengarth, CJR'nin bu konuda bir soruşturma yürütmemesini düşünemeyeceklerini dile getirdi.

Brengarth, 2 ayrı Fransız medya kuruluşunun, Nunez ile Fransa Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sacha Straub-Kahn'ın söz konusu soruşturma kapsamında bilgi sızdırdığını teyit ettiklerini aktardı.

Hassan hakkındaki soruşturmayla ilgili bilgilerden haberdar olan Nunez'in bunlardan hangi hukuki gerekçeyle haberdar olduğunu ve gazetecilere ek bilgi verip vermediğini öğrenmek istediklerini ifade eden Brengarth, bu olaydan gerekli sonuçların çıkarılması ve bir dava açılması beklentisini dile getirdi.

Süreç

Hassan, eski Japonya Kızıl Ordusu mensubu Kozo Okamoto'nun Filistin'i destekleyen ifadelerini sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

AP üyesinin gözaltı süreci sırasında, bazı Fransız medya kuruluşları, Hassan'ın çantasında uyuşturucu bulunduğunu bildirmişti.

Paris Savcılığı, çantada bulunan eşyalarla ilgili yapılan incelemelerin ardından, Hassan hakkında çantasında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturmada 9 Nisan'da takipsizlik kararı vermişti.

Kamu yayıncısı France 2 kanalında bu hafta yayımlanan "Complement d'enquete" araştırma programına konuşan birçok gazeteci, Hassan'ın nisan ayında gözaltına alındığı sırada çantasında uyuşturucu bulunduğuna dair yanlış bilgilerin kısmen Nunez'den kaynaklandığını söylemişti.