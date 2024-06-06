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Apartmanın bahçesine giren yılan vatandaşları korkuttu

KARABÜK - Karabük'te bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

5000 Eevler Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan olduğunu fark etti. Apartman sakinleri bahçede gördükleri yaklaşık 2.5 metre boyundaki yılanı uzaklaştıramayınca durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler özel aparat ile yakaladıkları yılanı doğaya salarken, vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.