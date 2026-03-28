APP plaka için süre uzatılıyor! İşte yeni tarih

İçişleri Bakanlığı, APP (Avrupa Press Plaka) kullanan araçlara yönelik düzenlemede önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Yoğunluk ve talepler üzerine 1 Nisan 2026'ya kadar verilen standart plakaya geçiş süresinin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması planlanıyor.

SÜRE 2027’YE KADAR UZATILIYOR

Daha önce 1 Nisan 2026’ya kadar verilen geçiş süresi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) talebi doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Cnn Türk'ten Murat Bekmezci'nin aktardığı bilgilere göre; bakanlığın ilgili kurumlarla yaptığı görüşmelerin ardından süreyi 1 Ocak 2027’ye kadar uzatması bekleniyor.

140 BİN TL’LİK CEZALAR İPTAL

Mevcut uygulamada APP plakalar için 140 bin TL’den başlayan cezalar düzenleme kapsamında iptal edildi. Tepki gelen düzenlemede ilk tespitte 140 bin TL, tekrarında 280 bin TL'ye kadar ceza kesilip araç trafikten men edilebiliyordu. Ancak yeni dönemde ceza tutarlarının nasıl olacağı henüz netleşmedi.

TRAFİKTE EKRAN KULLANIMINA SIKI DENETİM

Düzenleme sadece plakalarla sınırlı kalmıyor. Seyir halindeki sürücülerin multimedya ekran kullanımı da sıkı denetime alınacak. Yeni kurala göre sürücüler araç kullanırken ekrandan herhangi bir içerik izleyemeyecek.