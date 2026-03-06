APP Plakalar Geçersiz, Cezalar Uygulanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu" başlıklı 23'üncü maddesinde, plaka kullanımına ilişkin kuralların ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği belirtildi.

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade edilerek, bu fıkra hükmünün yeni getirilmiş bir düzenleme olmadığı, 2016 yılından bu yana uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan, kamuoyunda sıklıkla "APP plaka" olarak ifade edilen durumun ise farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtilerek, Kanun'un 23'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan hususun, plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir."

Fiilin tekrarı halinde cezaların kademeli olarak artmakta olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu düzenlemelerin amacı, yaptırım uygulamak değil, trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaktır. Araç tescil plakaları, trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar, bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır."