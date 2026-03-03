AR-GE ve Tıbbi İnovasyon Desteği

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sayesinde; AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik. Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

