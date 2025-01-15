Araban'da Öğrencilere 10 Bin ve 15 Bin Lira Yardım

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Araban Kaymakamlığınca 4 yıllık ve tıp fakültelerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine 10 bin ve 15 bin lira nakdi yardım yapılacak.

Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi 4 yıllık üniversite okuyan öğrencinin ailesine 10 bin, tıp fakültesinde okuyan öğrencinin ailesine ise 15 bin lira nakdi yardım yapılacağını kaydetti.

Başvuruların 20 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacağı ifade edilen açıklamada, E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşların ise öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilecekleri yer aldı.