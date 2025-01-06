Arabuluculukla 826 Bin Uyuşmazlık Çözüldü - Son Dakika
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Arabuluculukla 826 Bin Uyuşmazlık Çözüldü

Bakan Tunç, 2024'te arabuluculukla 826 bin 548 dosyanın dostane şekilde çözüldüğünü açıkladı.

06.01.2025 13:17
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye yansımadan dostane usullerle çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 2024 yılı içerisinde 826 bin 548 dosya çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimin güçlendirildiğini, anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözüldüğünü ve bunun toplumsal barışa katkı sağlandığını belirten Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, arabuluculuk uygulamasının 2012'de 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemine kazandırıldığını, ilk olarak 14 Kasım 2013'te ihtiyari arabuluculuğun uygulanmaya başlandığını anımsattı.

???????Aktif olarak 45 bin 154 arabulucunun görev aldığını aktaran Tunç, arabuluculuk uygulamasının başladığı 2013'ten bu yana 4 milyon 316 bin 754 dosyada anlaşma sağlandığını kaydetti.

Bakan Tunç, "2024 yılı içerisinde ihtiyari arabuluculuk kapsamında 613 bin 697 dosyada, dava şartı arabuluculuk kapsamında ise 212 bin 851 dosyada dostane bir şekilde anlaşma sağlandı. Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye yansımadan dostane usullerle çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 2024 yılı içerisinde 826 bin 548 dosya çözüme kavuşturuldu." bilgisini paylaştı.

Arabuluculuğun kapsamı 1 Eylül 2023'ten itibaren genişletilmiş; kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ile ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arabuluculukla 826 Bin Uyuşmazlık Çözüldü - Son Dakika

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