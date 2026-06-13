Araç Kiralama Dolandırıcılarına Operasyon

İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandıranlara yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede internet üzerinden resmi araç kiralama sitelerinin benzerlerini tasarlayarak 51 kişiyi 5 milyon 970 bin lira dolandırarak zarara uğrattığı belirlenen 9 şüphelinin yerleri tespit edildi.

Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.