Arafat Magaula’nın TDV ile Yardım Girişimi

05.03.2026 11:26
İslam'ı seçen Arafat Magaula, TDV gönüllüsü olarak Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Tanzanya'da yaşadığı bölgedeki Müslümanlardan etkilenerek İslam'ı seçen Arafat Magaula, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü olarak ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

Dar es Salaam kentinin Mbezi Makabe bölgesinde doğan 36 yaşındaki Arafat, 18 yıl önce İslam'ı tercih etti.

Önceki adı John Pius Magaula olan Arafat, 2016'da geldiği Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde bir yıl Türkçe, iki yıl da ilahiyat eğitimi aldıktan sonra ülkesine döndü.

Üniversite eğitimi boyunca Türk insanının yardımseverliğinden etkilenen ve Türkiye'deki iyi ilişkilerini devam ettiren Arafat, ülkesinde TDV gönüllüsü olmaya karar verdi.

TDV görevlileriyle ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Arafat, kırsal bölgelerde su kuyusu açıp eğitim yardımları sağlayarak hem gönüllü elçilik yapıyor hem de gönüllere dokunuyor.

"Annem Müslüman olduktan sonra kalbime bir şey geldi"

Arafat Magaula, AA muhabirine, doğduğu bölgede Müslümanlarla yaşadığını ve İslam kültüründen oldukça etkilendiğini söyledi.

Annesinin de İslam kültüründen etkilenerek Müslüman olduğunu anlatan Arafat, şöyle konuştu:

"Ben 18 yıl önce Müslüman değildim. Bölgede Müslümanlarla birlikte yaşıyordum. Müslümanların kültürlerini gerçekten çok seviyordum. Mesela ramazan, kurban ve düğün kültürlerini. Aslında yaşadığım bölgede küçükken Müslüman çocuklarla oyun oynuyordum. Annem Müslüman olduktan sonra kalbime bir şey geldi. Annem benden daha erken İslam'ı seçti. Ben de takip ettim ve Müslüman oldum. Neden Müslüman oldum? Bir, Allah'ın takdiri, iki, benim sevdiğim Müslümanların kültürleri. Bunlardan dolayı İslam'ı seçtim, elhamdülillah." diye konuştu."

Arafat, Marmara Üniversitesi'nde bir yıl Türkçe, iki yıl ilahiyat eğitimi gördüğünü belirterek, çeşitli nedenlerden dolayı ülkesine döndüğünü anlattı.

Ülkesinde yoksul insanların bulunduğunu ve Türkiye'nin Tanzanya'da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayan Arafat, Tanzanya'da bir Müslüman için en önemli şeyin eğitim olduğunu söyledi.

Ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve yardım edebilmek için TDV gönüllüsü olmaya karar verdiğini dile getiren Arafat, kırsal bölgelerde TDV adına gıda yardımı ve su kuyusu açma gibi faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Arafat, ihtiyaç sahibi insanların yaşadıkları alanda su kuyusu açılmadan önce kilometrelerce yol katettiğine dikkati çekerek, açılan su kuyularının ardından insanların kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

İnsanların, "Allah size bereket versin" sözlerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Arafat, "Burada TDV gönüllüsü olarak insanlara yardım ediyorum ve İslam'ın gelişmesi için çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

