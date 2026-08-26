Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönmek İçin Gösterdi - Son Dakika
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Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönmek İçin Gösterdi

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Cox's Bazar'da buluşan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'a güvenli dönüş talebiyle gösteri yaptı.

COX'S Bangladeş'teki kamplarda yaşayan on binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), 9 yıl önce baskıdan ve zulümden kaçtıkları Myanmar'a güvenli dönüş talebiyle gösteri düzenledi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri, baskı ve zulmün başlamasının 9. yılında Bangladeş'teki kamplarda kalan on binlerce Arakanlı Müslüman, Cox's Bazar bölgesinde gösteri yaptı.

Göstericiler, uluslararası topluma Myanmar'ın Arakan eyaletine güvenli dönüşlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Kosova, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre'nin Bangladeş'in başkenti Dakka'daki büyükelçilikleri, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, insani yardım ihtiyacının arttığı, sivil altyapılara hava saldırılarının sürdüğü Arakan'daki durumdan endişe duyulduğu ifade edilerek, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönme hakkı olduğu belirtildi.

Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmesi için adımlar atılmıştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim temmuz sonunda yaptığı açıklamada Myanmar'ın, daha önce Arakanlı Müslümanları kabul etmek istemediğini ancak iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler sayesinde" bu konuda anlaşmaya varabildiklerini belirtmişti.

Enver, Nepido yönetiminin ilk etapta Malezya'da bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslüman'ın iadesini kabul edeceğini duyurmuş ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kesin olmadığını söylemişti.

Myanmar Dışişleri Bakanlığından 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 300 binden fazla Arakanlı Müslümanın (Rohingya) "güvenlik koşulları iyileştiğinde" ülkeye dönmeleri için onay verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlardan "Bangladeşli" olarak söz edilmesi tepki çekmişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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