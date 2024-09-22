Araklı'da Heyelan Anları Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Araklı'da Heyelan Anları Kamerada

Araklı\'da Heyelan Anları Kamerada

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan cep telefonuyla kaydedildi.

22.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEYELAN KAMERADA

Trabzon'da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Araklı ilçesinde yağışları cep telefonu ile görüntülerken meydana gelen heyelanı çevredekiler, çığlıklarla kaydetti. Görüntülerde; şiddetli yağışı kaydedenlerin dua ettikten hemen sonra evlerinin karşısındaki yamacın koptuğu ve çığlık attıkları anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise fındık bahçesindeki toprağın yamaçtan koparak kaydığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Nurullah Orhan CABRİ/ARAKLI (Trabzon),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Cep Telefonu, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Araklı, Tarım, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araklı'da Heyelan Anları Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
12:17 Metin Arolat memleketi İzmir’de toprağa verilecek Metin Arolat memleketi İzmir'de toprağa verilecek
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 15:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Araklı'da Heyelan Anları Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement