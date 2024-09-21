Araklı'daki Sel Felaketi: Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Araklı'daki Sel Felaketi: Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Araklı\'daki Sel Felaketi: Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Trabzon Araklı'da sağanak sonrası taşkın ve heyelan meydana geldi, temizlik çalışmaları devam ediyor.

21.09.2024 12:47
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Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Araklı ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından su tahliye işlemleri sürüyor.

İş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekipleriyle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AA muhabirine, ilçenin kurulduğu 1953'ten beri ilk defa bu kadar yağış aldığını belirterek, "Altyapı sorunlarımız olduğunu biliyorduk. Her platformda bunu dile getiriyordum fakat pahalı bir yatırım. Bunun altından kalkamıyorduk şu anda. Dün akşam Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir karar aldık, bunu her ne olursa olsun yapmak zorundayız." dedi.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Çebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür can kaybımız yok, en büyük sevincimiz o. Maddi kayıplarımız var, onları da inşallah devletimiz en kısa zamanda telafi edecektir. Bütün yardım edenlere başta Büyükşehir Belediyemize, komşu belediyelerimize, valimize, milletvekillerimize, sayın bakanımıza hepsine teşekkür ediyorum. İlk sıkıntı başladığı anda hepsi yanımızda oldu. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmaz inşallah. Biz de daha tedbirli, daha hazırlıklı olmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde kendi imkanlarımız ve Büyükşehir Belediyesi ile komşu belediyelerimizin yardımlarıyla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Şu anda çok acil bir durumumuz yok hamdolsun. Sokaklarımız çamur içinde, su hala devam ediyor, vidanjörlerle çekiyoruz. İnşallah bu işi kısa sürede halledeceğiz. Tespitlere bugün başlayacağız. Bütün personelimizle, Büyükşehir belediyemiz ve Ortahisar Belediyemizden gelen ekiplerle, kalabalık bir ekiple ilk saatten beri müdahale ediyoruz."

"Hasarların hepsi devletimiz tarafından karşılanacak"

Çebi, sağanağın uzun sürdüğünün altını çizerek, "Yağışın uzun sürmesi de işi zorlaştırdı. İlk defa 4-5 saat bu kadar yoğun bir yağmurla karşılaştık. Rabbim bir daha yaşatmasın diyorum. Bütün Araklı halkına geçmiş olsun diyorum. Hiç telaşlanmasınlar, maddi hasarların hepsi devletimiz tarafından karşılanacak. Devletimiz yanımızdadır. Kısa sürede yaraları saracağız. Belki bu kaza bize büyük bir ders olacak, daha büyük işler başaracağız inşallah." diye konuştu.

Eczacı teknisyeni Şenol Ertürk ise yağmur başladıktan sonra rögarlar dolunca eczaneyi su bastığını söyledi.

Yaklaşık 5 saat eczaneden çıkamadıklarını anlatan Ertürk, "Maddi zarar çok, psikolojimiz bozuldu. İş yerimizi su bastı, ilaçlar gitti. Arka tarafta dolap yıkıldı, bütün her şey yerle bir oldu." dedi.

Kaynak: AA

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