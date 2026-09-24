Aramco, Hürmüz ve Babülmendeb kesintilerine rağmen sevkiyatı sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aramco, Hürmüz ve Babülmendeb kesintilerine rağmen sevkiyatı sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramco Üst Yöneticisi Emin Hasan en-Nasır, kesintiye uğrayan faaliyetlerin birkaç gün içinde yeniden başlatılabileceğini söyledi. Nasır, Hürmüz ve Babülmendeb kesintilerine rağmen sevkiyatların sürdüğünü, gemilerin farklı güzergahlara yönlendirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yönetcisi Emin Hasan en- Nasır, şirketin saldırı tehditlerinin arttığı dönemde kesintiye uğrayan faaliyetlerini birkaç gün içinde yeniden başlatabileceğini ve alternatif petrol ihracat hatları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Japonya ziyaretinde Nikkei Asia adlı dergiye konuşan Nasır, ülkesinin mevcut 3 ana güzergaha ek olarak ham petrol ihracatı için alternatif hatlar araştırdığını aktardı.

Kesinti tehditlerine karşı Suudi Arabistan dışındaki depolama kapasitelerini genişletmeyi değerlendirdiklerini belirten Nasır, Aramco'nun altyapısının ciddi kesintilere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

Şirketin 2019'daki saldırıların ardından 11 gün içinde tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başladığını aktaran Nasır, geçici kesintilerin de genellikle birkaç gün içinde düzeltildiğini ifade etti.

Nasır, Doğu-Batı petrol boru hattının tek bir hattan oluşmadığına dikkati çekerek, "Bütün hatları aynı anda devre dışı bırakmak kolay değil. Bu yapı, müdahale etmemize ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza imkan veren bir esneklik sağlıyor." diye konuştu.

Aramco Üst Yöneticisi, şirketin Hürmüz ve Babülmendeb boğazları ile Doğu Batı Boru Hattı'nın yanı sıra Mısır üzerinden Kızıldeniz'den Akdeniz'e ham petrol taşıyan 320 kilometrelik Sumed Boru Hattı'na da erişebildiğine dikkati çekti.

Hürmüz ve Babülmendeb'teki kesintilere rağmen sevkiyatları durdurmadıklarını belirten Nasır, gemilerin farklı güzergahlara yönlendirildiğini ve alıcının talebinin bu şekilde sağlandığını kaydetti.

Aramco'nun petrol üretiminin ABD-İran savaşı önceki seviyelerin altında kaldığını anlatan Nasır, alternatifler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Nasır, savaşın ardından dünya genelindeki petrol krizine ilişkin, "Bu kriz gerçekte hafiflemiyor. Kesinti önemli boyutta. Bu nedenle durum daha da kötüleşecek. Koşulların iyileştiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelEnerjiNasırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:35:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Aramco, Hürmüz ve Babülmendeb kesintilerine rağmen sevkiyatı sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei