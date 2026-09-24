Aramco, Hürmüz ve Babülmendeb kesintilerine rağmen sevkiyatı sürdürüyor

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yönetcisi Emin Hasan en- Nasır, şirketin saldırı tehditlerinin arttığı dönemde kesintiye uğrayan faaliyetlerini birkaç gün içinde yeniden başlatabileceğini ve alternatif petrol ihracat hatları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Japonya ziyaretinde Nikkei Asia adlı dergiye konuşan Nasır, ülkesinin mevcut 3 ana güzergaha ek olarak ham petrol ihracatı için alternatif hatlar araştırdığını aktardı.

Kesinti tehditlerine karşı Suudi Arabistan dışındaki depolama kapasitelerini genişletmeyi değerlendirdiklerini belirten Nasır, Aramco'nun altyapısının ciddi kesintilere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

Şirketin 2019'daki saldırıların ardından 11 gün içinde tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başladığını aktaran Nasır, geçici kesintilerin de genellikle birkaç gün içinde düzeltildiğini ifade etti.

Nasır, Doğu-Batı petrol boru hattının tek bir hattan oluşmadığına dikkati çekerek, "Bütün hatları aynı anda devre dışı bırakmak kolay değil. Bu yapı, müdahale etmemize ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza imkan veren bir esneklik sağlıyor." diye konuştu.

Aramco Üst Yöneticisi, şirketin Hürmüz ve Babülmendeb boğazları ile Doğu Batı Boru Hattı'nın yanı sıra Mısır üzerinden Kızıldeniz'den Akdeniz'e ham petrol taşıyan 320 kilometrelik Sumed Boru Hattı'na da erişebildiğine dikkati çekti.

Hürmüz ve Babülmendeb'teki kesintilere rağmen sevkiyatları durdurmadıklarını belirten Nasır, gemilerin farklı güzergahlara yönlendirildiğini ve alıcının talebinin bu şekilde sağlandığını kaydetti.

Aramco'nun petrol üretiminin ABD-İran savaşı önceki seviyelerin altında kaldığını anlatan Nasır, alternatifler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Nasır, savaşın ardından dünya genelindeki petrol krizine ilişkin, "Bu kriz gerçekte hafiflemiyor. Kesinti önemli boyutta. Bu nedenle durum daha da kötüleşecek. Koşulların iyileştiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.