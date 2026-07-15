Aranan Hükümlü Çarşamba'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) Çarşamba ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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