Aranan Kerem B. Yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkındaki kesinleşmiş 50 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle aranan Kerem B. (38), yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Balıkesir'de konutta birden fazla kişiyle yağma suçundan aranan firari Kerem B.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından Kerem B., yakalanıp gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen Kerem B., cezaevine teslim edildi.