Arap Birliği, ABD ve Barış Konseyine, Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama ve engel olmadan ulaştırılması için İsrail'e yönelik baskılarını artırma çağrısı yaptı.

Arap Birliği Daimi Temsilciler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, insani yardımların ateşkes anlaşmasına göre ilk aşamadaki temel yükümlülüklerden olduğu ve acil ihtiyaçların karşılanmasının sonraki aşamalardaki ilerlemeye bağlanamayacağı vurgulandı.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine düzenlenen İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırının, sağlık tesisleri ile personeline koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yönelik saldırıların da şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, bu eylemlerin ateşkesi ve Gazze'de sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğrattığı ifade edildi.

Konsey açıklamasında ayrıca İsrail'e, sivilleri koruma ve insani yardımların Gazze'ye güvenli, yeterli ve kesintisiz biçimde ulaşmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

"Şiddetli soğuklar çocukların hayatını tehdit ediyor"

Kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte yerinden edilmiş ailelerin yaşam şartlarının daha da ağırlaştığına işaret edilen açıklamada, barınma malzemeleri ile tıbbi ekipman ve malzemelerin bölgeye girişindeki kısıtlamaların sürdüğü aktarıldı.

Uygun barınak bulunmaması ile su, kanalizasyon ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmenin başta çocuklar ve bebekler olmak üzere tüm sivillerin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, şiddetli soğuklar ve temel yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı.

18 ülkenin dışişleri bakanları saldırıyı ortak açıklamayla kınamıştı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine yönelik saldırısına ilişkin 14 Kasım'da ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği, hastalar ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan, sağlık tesisleri ile çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırısı en güçlü şekilde kınanmaktadır." ifadesine yer verilmişti.