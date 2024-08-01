Arap Birliği Genel Sekreteri İsrail'i Tehlikeli Politikaları Nedeniyle Uyardı

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KAHİRE, 1 Ağustos (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, suikastların "uluslararası hukuku ihlal eden" eylemler olduğuna işaret ederek İsrail'in bölgedeki tansiyonu tehlikeli şekilde tırmandırdığı uyarısında bulundu.

Ebu Gayt Çarşamba günü yaptığı açıklamada, suikastların uluslararası normlara karşı büyük saygısızlık olduğunu ve ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları hiçe saymak anlamına geldiğini ifade etti.

Genel Sekreter İsrail'in, eylemlerinin bölgede oluşturabileceği vahim sonuçları gözardı ederek pervasız bir politika izlediğini belirtti.

Ebu Gayt, kapsamlı bölgesel çatışmaların önlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasının şart olduğunu belirtti.