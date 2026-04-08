Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek
Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek

08.04.2026 23:15
Arap Birliği Genel Sekreteri, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını ve ortak tutum oluşturacaklarını belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in saldırılarına uğrayan Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını ve İsrail saldırılarına karşı "ortak bir tutuma ulaşılması" konusunda Arap ülkeleriyle temaslarını sürdürdüklerini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Ebu Gayt, Arap Birliğinin İsrail saldırıları karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ebu Gayt görüşmede, Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, üye ülkelerle ortak bir duruş sergilemek adına iletişim halinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise Ebu Gayt'a "Lübnan ve halkına yönelik desteğinden ötürü" teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
