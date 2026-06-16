Arap Birliği'nden Somaliland'ın Kudüs'teki Büyükelçiliğine Kınama - Son Dakika
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Arap Birliği'nden Somaliland'ın Kudüs'teki Büyükelçiliğine Kınama

16.06.2026 20:40
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Arap Birliği, Somaliland'ın Kudüs'te büyükelçilik açmasını uluslararası hukuku ihlal olarak kınadı.

Arap Birliği, Mısır ve Ürdün Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland'ın Kudüs'te sözde büyükelçilik açmasını kınayarak, söz konusu adımın "İsrail işgalini pekiştirdiğini, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözüm çabalarını baltaladığını" bildirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki ve 'Somaliland' olarak adlandırılan bölgenin işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını en güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Kudüs'ün statüsüne ilişkin uluslararası hukuk hükümleri ile uluslararası meşruiyet kararlarına açıkça aykırı olduğu vurgulanarak, bunun uluslararası hukuka meydan okumanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

"İşgal altındaki Kudüs'te" diplomatik temsilcilik açılmasının veya kentin yabancı misyonlar için merkez olarak tanınmasının, şehrin hukuki statüsüne ilişkin uluslararası uzlaşıya açık bir ihlal teşkil ettiği, söz konusu girişimin adil ve kapsamlı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları da zayıflattığı ifade edildi.

Arap Birliği, büyükelçilik açılmasını "gayrimeşru işgalin pekiştirilmesinin bir unsuru" olarak nitelendirerek, bunun "işgal altındaki Doğu Kudüs'ün" hukuki, tarihi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan uygulamaların devamı anlamına geldiğini belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin çevresinden izole edilmesinin kentteki Filistin varlığı ve egemenliğinin zayıflatılmasına yönelik adımların uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca geçersiz olduğu vurgulandı.

Arap Birliği, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyerek, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devlet kurma hakkına desteğini teyit etti.

Ayrıca açıklamada, Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği belirtilerek, bu ilkelere zarar verebilecek her türlü girişimin reddedildiği kaydedildi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Arap Birliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması, bölgede yeni bir fiili durum oluşturulmasına veya İsrail işgaline meşruiyet kazandırılmasına yönelik girişimlerin engellenmesi için siyasi ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesini istedi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin kuzeybatı bölgesinin, diğer adıyla 'Somaliland'in, işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açması, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Kahire yönetimince kesin bir şekilde reddedilen söz konusu adımın, Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsünü doğrudan ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Doğu Kudüs, 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarıdır, yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü adım geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur." ifadesine yer verildi.

Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam desteğinin vurgulandığı açıklamada, Somali'nin toprak bütünlüğünü etkileyen ve egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı eylemin reddedildiği aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "sözde Somaliland'in işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açması" kınandı.

Ürdün'ün reddettiği adımın, uluslararası hukuk kararlarını da açık bir şekilde ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Kudüs şehrinin statüsünü veya yasal konumunu değiştirmeyi amaçlayan her türlü eylem ve karar geçersiz ve yasadışıdır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğuna vurgu yapıldı.

Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğünün eksiksiz bir şekilde desteklendiği kaydedilen açıklamada, Somali'nin istikrar ve güvenliğinin korunmasının önemine işaret edildi.

Filistinliler, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti olarak görüyor.

BM ise işgal altındaki Batı Şeria'nın, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, Filistin toprağı olduğunu ve işgalden kaynaklanan uygulamaların uluslararası hukuka göre yasa dışı sayıldığını kabul ediyor.???????

BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında kabul ettiği 476 ve 478 sayılı kararlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarının geçersiz ve hukuka aykırı olduğunu hükme bağlıyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, pazartesi günü sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden Somaliland'ın Kudüs'teki Büyükelçiliğine Kınama - Son Dakika

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