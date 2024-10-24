Arap Birliği'nden TUSAŞ'a Destek

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Arap Birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısında vefat eden vatandaşlar için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a hitaben taziye ve dayanışma mesajı yayımladı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının her türlü insani ve dini değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu terör saldırısını kınadı.

Ebu Gayt, Arap Birliğinin kaynağı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı değişmez tutumunun altını çizdi.