Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cenubiyye bölgesine fırlattığı 2 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Cenubiyye bölgesini 2 balistik füze ile hedef almaya çalıştıklarını belirtti.

Maliki, "Husi milisleri tarafından Cenubiyye bölgesine doğru fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemleriyle imha edildi." ifadesini kullandı.

Koalisyon, İran destekli Husilerin aynı bölgeye birkaç saat önce fırlattığı bir balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Hamis Muşayt ve Jazan bölgeleri ile Abha kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilmiş ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamalarda da söz konusu bölgelerde tehlikenin geçtiği kaydedilmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.