Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki sivillerden kendi güvenlikleri için Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı boşaltmalarını istedi.

Maliki, tahliyenin bölgeye dair yayımlanan haritada gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Husiler: Suudi Arabistan'ın tüm limanlarını hedef alacağız

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Cidde, Yenbu, Cazan limanları ile Kral Fahd Sanayi Limanı'na saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Ras İsa Limanı'nı hedef almasına misilleme olarak Cidde Limanı ve Kızıldeniz kıyısında Suudi Arabistan'a ait tüm limanları hedef alacaklarını ifade etti.

Söz konusu limanların tahliye edilmesi çağrısında bulunan Seri, nakliye şirketlerine de bu limanları kullanmama çağrısı yaptı.

Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlanan haberde, Yemen'in batısında bulunan Salif kentindeki Ras İsa Limanı'na Suudi Arabistan'ın saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.