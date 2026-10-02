Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a attığı 3 füzenin imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Hamis Muşayt yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti.

Koalisyonun açıklamasında saldırıya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

Gece saatlerinde de Hamis Muşayt hedef alınmıştı

Arap Koalisyonu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada da Husilerin Hamis Muşayt yönüne fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurmuştu.

Koalisyon, 1 Ekim akşamında ise Hamis Muşayt ve Cazan'a yönelik saldırılarda 2 balistik füze ile 4 insansız hava aracının önlenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.