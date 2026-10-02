Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a attığı 3 füzenin imha edildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a attığı 3 füzenin imha edildiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Yemen'in güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlattığı 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyon açıklamasında saldırıya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Hamis Muşayt yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti.

Koalisyonun açıklamasında saldırıya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

Gece saatlerinde de Hamis Muşayt hedef alınmıştı

Arap Koalisyonu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada da Husilerin Hamis Muşayt yönüne fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurmuştu.

Koalisyon, 1 Ekim akşamında ise Hamis Muşayt ve Cazan'a yönelik saldırılarda 2 balistik füze ile 4 insansız hava aracının önlenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanGüncelYemenDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 22:23:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a attığı 3 füzenin imha edildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei