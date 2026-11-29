Arap Koalisyonu Yemen'de Husilerin sivilleri hedef almasına karşı operasyon yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık askeri operasyon yürüttüğünü açıkladı. Koalisyon, operasyonun söz konusu hedef almalara karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.
Arap Koalisyonu: Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık Yemen'de askeri bir operasyon gerçekleştiriyoruz
Kaynak: AA
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