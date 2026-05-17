Arap Sendikalar Konfederasyonu'ndan HAK-İŞ'e Destek

Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) Genel Sekreteri Hind Benammar, Küresel Sumud Filosu'na katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a videolu destek mesajı gönderdi.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Arslan'ın İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, abluka politikaları ve insani yardımların engellenmesine karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek için Küresel Sumud Filosu'na katıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, ATUC Genel Sekreteri Benammar'ın Arslan'a destek amacıyla video mesajı gönderdiği belirtilerek, Benammar'ın videodaki şu ifadeleri aktarıldı:

"Kardeşim Mahmut, Küresel Sumud Filosu'na katılımınızı gururla takip ediyor, bunun sendikal hareket adına tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini vurgulamak istiyoruz. Dünya genelindeki ve Arap bölgesindeki tüm çalışanlar ve sendikalar olarak, Gazze'de halkın maruz kaldığı acımasız kuşatma, gıda, su, ilaç ve korunma yoksunluğuna karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Bizler ATUC olarak, sizinle ve Küresel Sumud Filosu'na katılan tüm arkadaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması ve masum Filistinli vatandaşlara insani yardımların ulaştırılması amacıyla yürütülen tüm barışçıl girişimleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Sizin aracılığınızla, tüm Filistin halkının direnişine desteğimizi iletmenizi rica ediyor, selamlarımızı sunuyoruz."