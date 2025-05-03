Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı.
M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?