Ardahan'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Damal- Posof kara yolundaki bir mekanda Ardahan Belediyesi personelleri ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine belediyede şoför olarak çalışan Güntay H. (41) ve Volkan G. (35) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Damal Toplum Sağlık Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Güntay H. kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.