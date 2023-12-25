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Ardahan'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Ardahan'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu

Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrilen 33 AND 066 plakalı tır, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücü ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan\'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu
25.12.2023 - 18:51,
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Ardahan'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AND 066 plakalı tır, Ardahan- Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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