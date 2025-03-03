Ardahan'da Dondurucu Soğuk

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Ardahan'da kilitler bile dondu, Göle ilçesi eksi 24,8'i gördü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 24,8 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu.

Hayat durma noktasına geldi

Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 16,6 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 24,8 derece oldu. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi. Mart ayı olmasına rağmen soğukların devam ettiğini söyleyen Ufuk Işık, sabah saatlerinde araçlarını çalıştırırken zorlandıklarını söyleyerek, "Mart ayı olmasına rağmen kentte eksi 15 dereceyi görüyoruz. Bu Göle ilçesinde eksi 25 dereceyi buluyor. Aracımız soğuktan zor çalışıyor. Garajımız olmadığı için aracımızı battaniye örterek koruyoruz" dedi.