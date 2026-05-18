Ardahan'da Ekim Sezonu Başladı

18.05.2026 10:36
Ardahan'da uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla çiftçiler tarlalarda yulaf ve buğday ekimine başladı.

Kentte baharın geç gelmesi nedeniyle tarımsal faaliyetler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmasıyla yeniden hız kazandı.

Çiftçiler, yağışsız günleri fırsata çevirerek, traktörleriyle tarlalarını sürüp tohumları toprakla buluşturuyor.

Merkeze bağlı Sulakyurt köyünde üreticiler, uzayan kış nedeniyle geciken ekim sezonunu tamamlayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Yulaf ve buğday ekimine başlayan çiftçi Özgür Kalkan, AA muhabirine, normal şartlarda 4-5 ay süren kış mevsiminin bu yıl yaklaşık 2 ay uzadığını söyledi.

Kışın uzun sürmesi nedeniyle ekim sezonunun geciktiğini ifade eden Kalkan, "Havaların ısınmasıyla birlikte biz de tarlalarımızı sürmeye ve tohumlarımızı ekmeye başladık. Adeta zamanla yarışıyoruz. Yağmur yağmadığı günleri değerlendirerek ekim çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kalkan, verimli ve bereketli bir sezon temenni ederek "Atalarımızdan miras kalan bu toprakları ekip biçmeye ve sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

