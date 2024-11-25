Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çatısı uçan ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı. Ekipler, fırtınanın devam etmesi sebebiyle bölgedeki vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Fırtına Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
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