Ardahan'da Hamile ve Engellilere İdari İzin

Güncel

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın için il genelinde engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımda aksamaya yol açtığını belirtti.

Çiçek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personel bir gün süreyle idari izinli olacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yoğun tipi nedeniyle Ardahan- Çıldır kara yolunun Çamlıçatak mevkisi ile Çıldır ilçesi arası araç geçişine kapatıldı.