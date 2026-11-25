Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.