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Ardahan'da İzinli Çıkan Hükümlünün Üzerinde Muska İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ardahan'da İzinli Çıkan Hükümlünün Üzerinde Muska İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ardahan-Kars kara yolunda durdurulan bir otobüste yapılan aramada, cezaevinden izinli çıkan bir hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Hükümlü, İl Jandarma Komutanlığına götürülerek işlemleri yapıldı.

Ardahan\'da İzinli Çıkan Hükümlünün Üzerinde Muska İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
09.01.2024 - 14:11,
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Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında durdurdukları otobüste arama yaptı.

Aramada jandarma ekibi, yolculardan M.A'nın üzerinde muska içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Açık ceza infaz kurumundan izinli çıktığı öğrenilen hükümlü, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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Jandarma, Ardahan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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