Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A.S'nin kullandığı 36 AZ 444 plakalı otomobil, Ardahan Güney Çevre yolunun Hayvan Pazarı Kavşağında M.A'nın kullandığı 36 EU 362 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.C.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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