Ardahan'da Kar Aksaklıkları

04.04.2026 19:54
Kar ve tipinin etkisiyle Ardahan'da bazı yollar kapanıyor, sürücülere dikkat uyarısı yapıldı.

Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Kars kara yolunun Sakaltutan mevkilerinde ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Sürücülerden Levent Bilgili, AA muhabirine, kar ve tipinin ulaşımı zorlaştırdığını söyledi.

Kars'tan Ardahan'a geldiğini anlatan Bilgili, "Bugün kar ve tipi hem görüş mesafesini düşürdü hem de buzlanmaya neden oldu. Kış lastiklerimi henüz çıkarmadığım için rahat ilerliyorum." dedi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde bazı noktalarda buzlanma ve tipinin etkisini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kar Aksaklıkları - Son Dakika

SON DAKİKA: Ardahan'da Kar Aksaklıkları - Son Dakika
