Ardahan'da bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobile zarar verdi.
Karagöl Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine, bina çatısından buz ve kar kütlesi düştü.
Otomobilin camları kırıldı, tavanında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar ve Buz Kütlesi Otomobile Zarar Verdi - Son Dakika
