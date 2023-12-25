Ardahan\'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı

Ardahan'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramında bulunuldu.

Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Posof ilçesine giriş mevkisinde, kar ve buzlanma dolayısıyla başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 3 gündür ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.

Vakıf görevlileri, uzun süre bekleyen araçlardakilere çorba ikram etti.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, bazı noktalarda araçların yolda kaldığını söyledi.

Kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü, buzlanmaya neden olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bölgede 3 gündür kar ve tipi etkili oluyor. Dolayısıyla özellikle tipi ulaşımı aksatıyor. Ekiplerimiz bir yanda yolları açarken diğer yanda yolda kalanları kurtarıyor. Uyarımız, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamalı. Yola çıkmak zorunda kalanların da zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz."