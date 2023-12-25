 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı

Ardahan'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramında bulunuldu. Posof Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, uzun süre bekleyen araçlardakilere çorba ikram etti.

Ardahan\'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı
25.12.2023 - 17:35,
Abone Ol

Ardahan'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramında bulunuldu.

Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Posof ilçesine giriş mevkisinde, kar ve buzlanma dolayısıyla başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 3 gündür ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.

Vakıf görevlileri, uzun süre bekleyen araçlardakilere çorba ikram etti.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, bazı noktalarda araçların yolda kaldığını söyledi.

Kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü, buzlanmaya neden olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bölgede 3 gündür kar ve tipi etkili oluyor. Dolayısıyla özellikle tipi ulaşımı aksatıyor. Ekiplerimiz bir yanda yolları açarken diğer yanda yolda kalanları kurtarıyor. Uyarımız, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamalı. Yola çıkmak zorunda kalanların da zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ardahan, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı - Son Dakika


17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu

Son Dakika
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yolda Kalanlara Çorba İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement